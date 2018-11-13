Motorsiklet kazası: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine sürücü yaralandı.

Edilinen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet alev alırken, sürücü yaralandı. Kaza sonrası yanan motosiklet ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.