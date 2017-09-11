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11 Eylül 2017 01:36

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

11 Eylül 2017 01:36


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi Karaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ismi henüz öğrenilemeyen 41 YD 274 plakalı otomobil sürücüsü ile Bektaş Çiçek idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşerek metrelerce sürüklenen Çiçek ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kanlar içinde yerde yatan motosiklet sürücüsü Bektaş Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede inceleme yapılırken, kazaya karışan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazadan bir süre sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Cenaze Nakil aracı ile kazada hayatını kaybeden Çiçek’in cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.


Öte yandan, kazada feci şekilde can veren Çiçek’in kimsesiz olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili incelemesini devam ettiriyor.




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