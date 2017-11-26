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26 Kasım 2017 12:44

Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletin ’U’ dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

26 Kasım 2017 12:44


Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyfeler Mahallesi’nden Akyazı istikametine gitmekte olan 54 HP 785 plakalı motosiklet, ’U’ dönüşü yapmak isteyen 54 TL 447 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Muhammet Enes T. (18) ve C.D. (16) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan C.D., Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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