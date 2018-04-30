Motosiklet, pikabın kapısına çarptı: 1 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa P. idaresindeki 07 EB 086 plakalı pikabını yol kenarına park ederek aracından inmek istediği esnada F.A. idaresindeki 54 HS 310 plakalı motosiklet, pikabın kapısına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı F.A. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.