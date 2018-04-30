Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 17:45

Motosiklet, pikabın kapısına çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet, pikabın kapısına çarptı: 1 yaralı

30 Nisan 2018 17:45


Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa P. idaresindeki 07 EB 086 plakalı pikabını yol kenarına park ederek aracından inmek istediği esnada F.A. idaresindeki 54 HS 310 plakalı motosiklet, pikabın kapısına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı F.A. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    28°C
  • Çarşamba
    Sisli
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç