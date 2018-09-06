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06 Eylül 2018 14:40

Motosikletliler çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Motosikletliler çarpıştı: 2 yaralı

06 Eylül 2018 14:40


Kaza, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-140 karayolunda Kuzuluk istikametinden Adapazarı yönüne giden iki motosikletli sürücü, nedeni bilinmeyen bir şekilde birbirleriyle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüleri Mücahit Şanalan (19) ve Emre Bayram (18) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 acil yardım servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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