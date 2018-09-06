Motosikletliler çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-140 karayolunda Kuzuluk istikametinden Adapazarı yönüne giden iki motosikletli sürücü, nedeni bilinmeyen bir şekilde birbirleriyle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüleri Mücahit Şanalan (19) ve Emre Bayram (18) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 acil yardım servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.