MTTB Sakarya’dan, TBMM Başkanı Kahraman’a ziyaret

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ziyarette MTTB Sakarya İl Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında İbil’den bilgi aldı. Konferanslar, okuma grupları gibi faaliyetlerin yanında özellikle tiyatro alanında çalışmalar yaptıklarını belirten MTTB Sakarya İl Başkanı Talha İbil, “Üstadın hayatını ele aldığımız Kıvılcım adlı oyunumuzun galası geçtiğimiz yıl Sakarya Üniversitesinde yapıldı. Daha sonra Cağaloğlu’nda bulunan Genel Merkez binamızın tiyatro salonunda bu oyunu sahneledik. Bu yıl da Türkiye’nin diğer illerinde Kıvılcım adlı oyunumuzu sahnelemek istiyoruz" dedi.

MTTB’nin 48. Dönem Genel Başkanlığını yürüttüğünü ve bu sebeple kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Teşkilatının çalışmalarından mutluluk duyduğunu belirterek, "Tiyatro bizim eksik olduğumuz bir alan. Eski dönemde Milli Türk Talebe Birliğinden birçok tiyatrocu yetişti. Şimdi de bu açığı kapatmak yine sizlere düştü. MTTB kendi tiyatrocularıyla Anadolu’nun her bölgesine sanatı götürmelidir. Bu faaliyetinden ötürü Sakarya teşkilatını kutluyorum" diye konuştu.

“Sakarya’nın mayası sağlam”

Talebe Birliğinde eskiden bu yana Sakarya ekolünün önemli rol oynadığını belirten İsmail Kahraman, "Milli Türk Talebe Birliği Sakarya Teşkilatında bulunmuş kimselerin bu ülkeye büyük hizmetleri dokundu.11’nci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bunun en net örneğidir. Yine hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Gıda Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü gibi isimler Sakarya ekolünden yetişmiş ve ülkeye büyük hizmetleri dokunmuş isimler. Sakarya’nın mayası sağlam" şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya lideridir”

MTTB’den yetişmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gençliğin rol model almasını tavsiye eden TBMM Başkanı Kahraman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil; kendisi bir dünya lideridir. Gençliğinde Milli Türk Talebe Birliği Kültür Müdürlüğü yapmış olan Cumhurbaşkanımız için MTTB’nin yeri çok ayrıdır. Sizler de her dönem kendisine sahip çıkmalı ve rol model olarak almalısınız. Türkiye bugün dünyada söz sahibi ülke haline geldi. Bu Cumhurbaşkanımızın sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ziyarette karşılıklı hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.