Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 13:39

Mudurnu Çayı’na yüzmeye giren 2 kişi suda kayboldu

Sakarya Nehri ile Mudurnu Çayı’nın birleştiği noktada serinlemek için suya giren 2 kişi suda kayboldu.

Mudurnu Çayı’na yüzmeye giren 2 kişi suda kayboldu

14 Mayıs 2018 13:39

AFAD ve Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde Sakarya Nehri ile Mudurnu Çayı’nın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, serinlemek için suya giren S.T. ve E.Ş. suda kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri yönlendirildi. Kayıp iki kişi için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç