Mudurnu Çayı’na yüzmeye giren 2 kişi suda kayboldu

AFAD ve Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde Sakarya Nehri ile Mudurnu Çayı’nın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, serinlemek için suya giren S.T. ve E.Ş. suda kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri yönlendirildi. Kayıp iki kişi için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.