Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültelerine Dekan atandı

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, Diş Hekimliği Fakültesi’ne ise Prof. Dr. Hakan Akın vekaleten Dekan olarak atandı.

Prof. Dr. Ali Osman Ayhan Kimdir?

Ali Osman Ayhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden 1993 yılında birincilikle mezun oldu. Yaklaşık bir yıl T.C. Devlet Demiryolları’nda makine mühendisi olarak çalıştıktan sonra, lisansüstü öğrenimi için A.B.D.’ne gitti ve Lehigh Üniversitesi’nde Yüksek Lisans (1997) ve Doktora (2000) çalışmalarını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi boyunca, üç boyutlu kırılma mekaniği konularında çalıştı ve sonlu elemanlar yöntemini kullanarak çeşitli ortamlardaki üç boyutlu kırılma mekaniği problemlerini çözebilen bir mühendislik analiz programı olan FRAC3D yazılımını geliştirdi. Dr. Ayhan, lisansüstü çalışmaları boyunca özellikle yarı iletken elektronik paketlerdeki yüzeyler arası çatlakların analizlerini yaptı.

Üniversitede kısa süreli bir doktora sonrası çalışması yapan Dr. Ayhan, 2000 ve 2007 yılları arasında General Electric (GE) Araştırma Merkezi (New York, A.B.D.) ve GE Uçak Motorları’nda (Ohio, A.B.D.) makine mühendisi ve proje lideri olarak değişik görevlerde bulundu. Bu süre içerisinde, fiziğe bağlı modeller ve olasılık temelli yöntemler kullanarak gaz türbini ve uçak motoru parçalarının ömür tahminlerini geliştirmeyi amaçlayan projelerde çalıştı ve yürütücülüklerini yaptı.

Dr. Ayhan, Ekim 2007’de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı, Ekim 2008’de Makine Mühendisliği bilim dalında Doç. Dr. ünvanı aldı. Ağustos 2009’da Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görevine başladı. Cisimlerin Mukavemeti, Üretim, Organizasyon ve Yönetim, Statik, Dinamik (lisans dersleri) ve Sonlu Elemanlar Yöntemi, Katı Cisimler Mekaniğinin Temelleri, Kırılma Mekaniği (lisansüstü) derslerini öğreten Dr. Ayhan’ın, çoğunluğu kırılma mekaniği ve kırılma mekaniğinin homojen, çoğul malzemeler ve fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemelere uygulamaları ve çatlak ilerleme analiz ve yöntemleri hakkında olmak üzere, uluslararası hakemli dergi ve uluslararası konferans kitaplarında yayınlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Ayhan, 2008 yılında başlatmış olduğu “Kırılma ve Çatlak İlerleme Analiz Sistemi” adlı TÜBİTAK destekli projenin birinci aşamasını 2011, ikinci aşamasını ise 2016’da başarılı bir şekilde tamamlamış olup, 2018 yılında başalayan üçüncü aşamasını yürütmektedir. Proje kapsamında tamamlanmış olan lisansüstü tezlere danışmanlık yapan Dr. Ayhan, Sakarya Üniversitesi’nde Hesaplamalı ve Deneysel Kırılma Mekaniği Laboratuvarı’nın (www.cefmlab.sakarya.edu.tr) kurulmasında aktif rol almış olup, kırılma ve çatlak ilerlemesi ile ilgili bilimsel çalışmalarını modelleme, analiz ve deneysel yöntemler kullanarak devam ettirmektedir.

2013 yılında kurulmasında aktif rol aldığı “Computational Mechanics and Manufacturing (CMM)” adlı lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Şubat 2014’te Profesör ünvanı alan Dr. Ayhan, “Makine Mühendisliğine Giriş” ve “Sonlu Elemanlar Analizi” adlı kitapları İngilizce’den Türkçe’ye çevirmiş olup, bu kitaplardan "Sonlu Elemanlar Analizi" adlı kitap, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen TÜBA-TEÇEP ödülüne layık görülmüştür. Dr. Ayhan, 2015-2017 yılları arasında TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nde Tasarım Mühendisliği Direktörü ve danışman olarak görev yapmış olup, bu süreç içerisinde motor tasarım, prototip imalat ve test süreçlerini yönetmiş ve teknik destek vermiştir. Dr. Ayhan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hakan Akın Kimdir?

Prof. Dr. Hakan Akın, 2004 yılında, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi‘nden başarı ile mezun oldu. 2009 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında da doçent ünvanını aldı. 2018 yılında ise Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine profesör olarak atandı.

Dental implantlar, zirkonya, diş hekimliğinde lazer uygulamaları, protez kaide materyalleri ve dental manyetik ataşmanlar üzerine 60’a yakın ulusal ve uluslararası birçok makalesi yayımlandı. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumda bilimsel komite üyeliği ve moderatörlük yaptı ve davetli konuşmacı olarak sunumlar gerçekleştirdi. Journal of Innovative Prosthodontics dergisinin editörlüğünün yanı sıra, Clinical Implant Dentistry and Related Research, Journal of Prosthodontics, Photomedicine and Laser Surgery, Gerodontology ve Journal of Adhesive Dentistry gibi önemli dergilerin hakemliğini yapmaktadır. Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği ve International College of Prosthodontics üyelikleri bulunmaktadır. Dr. Akın evli ve 2 çocuk babasıdır.