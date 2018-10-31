Muhtar Necdet Kabasakaloğlu, Başkan Dişli'yi ziyaret etti

Sakarya Tekeler Mahalle Muhtarı Necdet Kabasakaloğlu ve Cengiz Topel İlköğretim Okulu Müdürü Murat Lort, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Tekeler Mahalle Muhtarı Necdet Kabasakaloğlu, Aza Faruk Tekeoğlu ve Cengiz Topel İlköğretim Okulu Müdürü Murat Lort'u makamında ağırladı. Muhtar Kabasakal yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Dişli'ye teşekkür mahiyetinde plaket takdim etti.Eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Dişli'ye teşekkür eden Okul Müdürü Murat Lort, “Gerek okulumuza gerekse öğrencilerimize sunmuş olduğu olanaklardan dolayı Başkanımız Süleyman Dişli'ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Katkı sağlama devam edeceğiz"

Eğitim alanında yapılan tüm çalışmalara katkı sağlamanın gayreti içinde olduklarını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Adapazarı Belediyesi olarak, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yönelik her türlü projeye destek vermeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de; eğitim camiamızla birlikte hareket ederek sorunların çözümü noktasında katkı sağlama devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Okul Müdürü Murat Lort tarafından Başkan Dişli'ye plaket takdim edildi.