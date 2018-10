Muhtarlar'dan Başkan Toçoğlu'na ziyaret

Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı olarak göreve başlayan Fikret Can ve muhtarlar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen seçimlerin ardından hemen ziyaretlere başladıklarını ifade eden Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, “Hizmet etmek için bir göreve talip olduk ve arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Her geçen gün gelişen ilçemize bizler de katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Destekleri dolayısıyla Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı olarak göreve seçilen Fikret Can ve muhtarlara başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Muhtarlarımızla çok güzel bir uyumumuz var. Gerek ilçelerimizde gerekse mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları muhtarlarımızla istişare ediyor, ortak noktada buluşuyoruz. Asfalt programımıza göre gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla grup yollarımızı yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. İnşallah muhtarlarımızla işbirliği içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz birlikteliğimizdir. Hamdolsun Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, STK'larımız, teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz ile tam uyum içerisinde hareket ediyoruz. Bu şehre, hemşehrilerimize hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimizi sürdürerek, Sakarya'yı geleceğe taşıyacak adımları atacağız” ifadelerini kullandı.