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28 Aralık 2016 13:13

Mülteci çocuklara motivasyon programı düzenlendi

Mülteci çocuklara motivasyon programı düzenlendi

28 Aralık 2016 13:13

SAÜ İlahiyat Fakültesinden bir grup gönüllü öğrenci, mülteci çocuklar için motivasyon programı düzenledi. Programa Sakarya’da yaşayan kırk kadar mülteci çocuk aileleriyle birlikte katıldı.
Program 35 dakikalık bir çocuk filmi izletisi ile başladı. Filmin ardından katılımcılara Türk ve Arap mutfağından çeşitli yiyecekler ikram edildi. Sonrasında şarkılar ve palyaçolar eşliğinde eğlenen çocukların yüzleri boyandı ve günün anısına büyük bir tuval üzerinde parmak boyama etkinliği yapıldı. Program sonunda Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunmak adına her çocuğa Türkçe hikâye kitabı verilirken, ailelerine ise battaniye hediye edildi. SAÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın da katkı sağladığı ve farklı fakültelerden öğrencilerin de gönüllü destek verdiği bu etkinlik ile öğrenciler, mülteci kardeşlerinin kalplerine hitap etmeyi başardı.
Program, yapılan dua ile sona erdi.



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