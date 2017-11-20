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20 Kasım 2017 22:36

Mülteciler arasında pala ve bıçaklı kavga

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde mülteciler arasında palalı, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Mülteciler arasında pala ve bıçaklı kavga

20 Kasım 2017 22:36

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak’ta dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Mültecilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerden biri olan Tekin Sokak’ta iki mülteci grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Bir grup mülteci genç ellerinde pala, bıçak ve sopalarla, yine mültecilerin yaşadığı bir binanın önüne gelip binaya taşlar attı. Araya giren bazı vatandaşlar olayı sakinleştirmeye çalıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören mülteciler, hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.


Öte yandan meydana gelen olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mültecilerin camlara taş atması ve pala, bıçak gezmesi gözüküyor.




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