Mümkünlü kasabasına kadın aday adayı

Bir telekomünikasyon firmasının çektiği reklam filmlerinde “Mümkünlü'de her şey mümkün” sloganı ile de tanınan Sakarya'nın Taraklı İlçesine Ayşe Tuğba Aydın Burucu'da belediye başkan aday adayı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Tuğba Aydın Burucu, AK Parti Taraklı Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduktan sonra oldukça seçim çalışmalarına hızlı başladı. Taraklı'nın tarihi evleri, doğası ve şifalı termal suları ile son dönemin en çok göze çarpan ilçelerden biri olduğunu ifade eden Burucu, “İpekyolu üzerinde bu küçük ama şirin ilçemiz güzel bir ivme kazandı. Özellikle İstanbul'a yakınlığı ile günübirlik turların gözde mekanlarından biri oldu. Taraklı'nın turizm ve doğan ürünler üretme potansiyeli çok yüksek. Biz bunları hem bölge halkının kalkınması, hem de ülke ekonomimize daha fazla katkıda bulunmak amacıyla, iddialı projelerimizle daha iyi değerlendirebileceğimi düşünüyoruz” dedi.

“Yatırımları taçlandırmak zamanı”

Aynı zamanda İstanbul-Ankara alternatif yolunun üzerinde bulunan Taraklı'ya ulaşımın çok rahat olduğunu ifade eden Tuğba Burucu, “2 saatlik karayolu ile seyahati ile Taraklı'ya ulaşabilecek inanlarımızın sayısı 25 milyon civarında. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak 3'de 1'inin ortasında bulunan ilçemize ulaşım yolları son derece kaliteli. Sayın Cumhurbaşkanımıza Taraklıların çok büyük sevgisi var. Büyükşehir Belediyemizin altyapı ile ilgili çalışmaları da son noktaya geldi. Artık tüm bu çalışmaları taçlandırma zamanı. Taraklı için iddialı projeleri hayata geçirme vakti” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefte”

Burucu sözlerinin devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bizim liderimiz. Onun vizyonu ile gösterdiği hedefleri bizler de daha alt noktalarda örnek alarak ilerlemek istiyoruz. Taraklı için 2023 hedefi ile başlayarak ilçemizin geleceğini inşa etmek amacındayız. Dedelerim ve amcalarım da belediye başkanlığı yapmıştı. Eşim de başka bir belediyede üst düzey yönetici. Belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Liderimizin yerel yönetimlerde de kadın adayları görmek istemesi bizleri cesaretlendiriyor. Parti büyüklerimin destekleri bizleri memnun ediyor. Türk kadınının neleri başarabileceğini göstermek için fırsat bekliyoruz” ifadelerini kullandı.