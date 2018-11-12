Mutlu Işıksu Adapazarı Belediye Başkanı aday adayı oldu

4 buçuk yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü görevini yürüten Mutlu Işıksu, Adapazarı İlçe Teşkilat binasına gelerek Adapazarı Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Işıksu, "AK Parti kurulduğundan bugüne belki 2014 yılına kadar her kademesinde görev yaptım. En alttan en üste kadar ilçe başkanlığı görevimiz var. Daha sonra İl Başkan yardımcısı olarak devam ettik. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde göreve başladık. 4 buçuk yıldan buya görevimizi yaptık. Bugüne kadar getirdik. Bu dönem hep birlikte başaracağız diyoruz. Milletimizle birlikte hayırlı bir yola çıkıyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah muvaffak eylesin diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Işıksu, başvurusunu imzaladı.