Müzikholde kanlı gece: 1 yaralı

Olay, Adapazarı ilçesinin Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenen iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavga müzikholün dışına da taştı. Yaşanan kavga sırasında bir şüpheli belindeki silahı çıkararak ateş etti. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişinin kurşun başını sıyırdı. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.