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13 Haziran 2018 14:55

Nailiye’ye bayram hediyesi

Sapanca ilçesinde Nailiye-Balkaya mahalleleri arasında başlayan asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Nailiye’ye bayram hediyesi

13 Haziran 2018 14:55


Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına devam ediyor. 10 Haziran Pazar günü Nailiye-Balkaya mahalleleri arasında başlayan asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Akbulut, “Başkanımız kısa süre önce Sapanca’nın 4 mahallesi için müjdeyi paylaşmış, bizler de hemen çalışmalarımızı başlatmıştık. İlk olarak Nailiye ile Balkaya Mahalleri arası 3 kilometrelik arteri yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanarak yeniledik. Bayram öncesinde yolumuz daha kullanışlı hale geldi. Hemşehrilerimize ve mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.




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