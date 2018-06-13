Nailiye’ye bayram hediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına devam ediyor. 10 Haziran Pazar günü Nailiye-Balkaya mahalleleri arasında başlayan asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Akbulut, “Başkanımız kısa süre önce Sapanca’nın 4 mahallesi için müjdeyi paylaşmış, bizler de hemen çalışmalarımızı başlatmıştık. İlk olarak Nailiye ile Balkaya Mahalleri arası 3 kilometrelik arteri yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanarak yeniledik. Bayram öncesinde yolumuz daha kullanışlı hale geldi. Hemşehrilerimize ve mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.