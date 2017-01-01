Nakit kalkıyor Kart54 kolaylığı geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya standart getirecek bir yeni uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Özel tasarımı ile toplu taşımada nakit kullanımının önüne geçerek büyük kolaylıklar sağlayan Kart54 uygulaması toplu taşımada tek seçenek olarak uygulamaya konuluyor. 15 Ocak Pazar gününe kadar Kart54 sahibi olmaları hususunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyleyen Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, uygulamanın yalnızca belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri için geçerli olacağını aktardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Kart54 sistemi gerek esnafımıza gerekse de vatandaşlarımıza birçok avantaj sağlıyor. Ödeme kolaylığının yanında ücret dengesi, veri toplama analizleri gibi kolaylıkları tarafımıza kolaylıkla ulaştırıyor. Ayrıca il bazlı entegre toplu taşıma yapısına altlık teşkil ediyoruz. Eylül ayı itibariyle tüm ilçelerimizden gelen araçları Kart54 sistemine entegre etmiştik. Şimdi ise 16 Ocak Pazartesi itibariyle nakit kullanımını tamamen kaldırıyoruz. Kart54 imkan ve kolaylıklarını tüm vatandaşlarımız yaşamış olacak” diye konuştu.

Pistil açıklamalarının devamında, “2009 yılından bu yana hizmette olan Kart54 uygulamamıza ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 64 milyon dıt sayısına ulaşmış, Kart54 kullanan hemşerilerimizin sayısını ise geçtiğimiz günlerde 198 bin olarak duyurmuştuk. Vatandaşlarımızın alışkanlık kazanma sürelerini göz önünde bulundurarak bugüne kadar hem Kart54 hem nakit kullanımı söz konusuydu. 15 Ocak itibariyle ise nakit dönemi tamamen bitiyor. 2. dönemde okulların açılacağı 6 Şubat Pazartesi’ye kadar ise vatandaşımıza dönük şoför kart uygulaması yapılacak. Toplu taşımada standartlar artmaya devam ediyor. Ödemeler artık elektronik ve bir dıt kolaylığında olacak. Devam eden süreçte de ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmeleri şehrimize kazandırarak daha düzenli, güvenli, ekonomik standartta etkin denetim sağlayan bir sistemin altyapısını kurmuş olacağız. Sistem geliştikçe avantajlar da gelişecek. Artacak daha tercih edilen bir toplu taşıma ortaya çıkacak. Nakit kullanımın kalkması şehrimize hayırlı olsun” dedi.