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11 Ağustos 2018 11:55

Nalbur dükkanındaki yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan nalbur dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nalbur dükkanındaki yangın büyümeden söndürüldü

11 Ağustos 2018 11:55


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaağaçdibi Bulvarı üzerinde bir nalbur dükkanının üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binada oturanlar iş yerinden çıkan dumanı görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken apartman sakinleri büyük panikle sokağa döküldü.


Yangın çok büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.




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