‘Narko-Sokak 3’ uygulamasında esrar ve aranan şahıs yakalandı

Yapılan uygulamalarda çok sayıda aranan şahıs ile esrar maddesi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik, Güvenlik ve Çevik Kuvvet ekipleri şehir merkezindeki kafe ve umumi yerlerde ‘Narko Sokak 3’ uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 69 personelin katıldığı uygulamada bin 97 şahıs sorgulanırken, 163 araç ve 50 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 4 aranan şahıs, 1 kilo 25 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.