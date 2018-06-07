Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 13:35

Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 günlük il genelinde yaptıkları operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

07 Haziran 2018 13:35


Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuştucu satıcılarına yönelik kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonları 13 günlük bilançoları açıklandı. Yapılan operasyonlarda 31.01 gram esrar, 87.78 gram bonzai, 12 adet ecstasy, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmış, 1 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç