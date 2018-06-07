Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuştucu satıcılarına yönelik kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonları 13 günlük bilançoları açıklandı. Yapılan operasyonlarda 31.01 gram esrar, 87.78 gram bonzai, 12 adet ecstasy, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmış, 1 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise adliyeye sevk edildi.