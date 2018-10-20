Narkotik polislerinden eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ‘Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen' O.G., (24), Ö.G., (18), B.G., (22), B.S., (21), M.B., (26) isimli şahıslara yönelik 4 ay süren çalışma sonunca 15 ayrı yakalama olayında 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda toplam 3 kilogram 275,53 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol cezası aldığı belirtildi.

“40 polisle eş zamanlı operasyon”

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri ile birlikte toplam 40 polis İstanbul ve Karasu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 25 paket halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 19.59 gram bonzai maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 395 TL para ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.