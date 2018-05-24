Narkotik polislerinden uyuşturucu satıcılarına darbe

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler yaklaşık bir ayda yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler operasyonda 125.75 gram skank, 283 adet extacy, 9.13 gram toz kokain, 5.35 gram taş kokain, 0.59 gram esrar, 3.48 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında M.E. (36), E.İ(38), İ.Ö(34), M.A(21), İ.H(21) ve K.A(32) isimli 6 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.E.(36), E.İ.(38), İ.Ö.(34) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A(21), İ.H(21) ve K.A(32) isimli şahısların sorgusu devam ediyor.