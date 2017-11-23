“Neden Siz Olmayın” paneli SAÜ’de düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, iletişim ve girişimcilik konusundaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmasında insan ilişkilerine ve iletişime dikkat çeken Karacan, “Kendi beceriniz olan bir şey, kendi düşünceniz olan bir şey seçin. Kendi iletişiminizi belirleyecek olan sizsiniz. Her şeyi biriktirebilirsiniz ama insan ilişkileri biriktirebilmek size bağlı. Önce hedefiniz olsun, sonra azminiz” dedi.

Karacan, iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere ilerde yapacakları meslek için çalışmaları, staj yapmaları tavsiyesinde bulundu. Dünyada Endüstri 4.0 Devriminin konuşulduğunu kaydeden Karacan, Türkiye’nin bu devrimi yakalamaması halinde ülkenin gerileyeceğini ifade etti. Bu devrimi yakalamanın gençlerle mümkün olabileceğini belirten Karacan, “Gençlerimiz geleceğin teminatı” diye konuştu.

Küçük yaşlardan beri ticaretle uğraştığını söyleyen Harun Karacan, hayallerine ulaşmak için çok çabaladığını söyledi. En iyisi olmak için çok çabalamak gerektiğini kaydetti. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Harun Karacan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.