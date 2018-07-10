Nehirde gondol sefası için ik kazma vuruldu

‘Nehirde gondol keyfi’ sloganıyla hazırlanan projeye ilk kazma vuruldu. Başkan Kaya tesisin sadece Geyve’ye değil Marmara’ya hizmet vereceğini söyledi.

Geyve Belediyesi, ilçenin ortasından geçen Sakarya Nehri’nden vatandaşların yararlanması için dev bir projeyi hayata geçiriyor. İçerisinde balık tutkunları için iskeleler, cafeler, restoranlar, yürüyüş yolları ve nehirde gondol gezintisinin yer alacağı projeye bugün ilk kazma vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü’nün yakından izleneceği Sakarya Nehri üzerinden gondolların yüzeceği projemiz için ilk kazmayı vurduk. Şehrin ortasından geçen Sakarya Nehri’nde vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği bir sosyal tesis hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Tarihi Alifuatpaşa Köprümüzden başlayarak iki kilometrelik alanda rekreasyon projemize ilk kazmayı vurduk. İçerisinde yürüyüş yolları, balıkçılar için iskeleler, cafe&restoranlar, piknik alanı olacak. Projemizin en önemli detayı ise nehirde gondolların yüzecek olması. İlk günkü aşkla milletimize hizmet üretmeye devam ediyoruz. Proje alanında nehirde gereken alt yapı çalışmalarını tamamladık. Doğal taşlarla nehir ıslah edildi. Şimdi vatandaşımızın nehre dokunacağı, keyifle gondol gezintisi yapacağı etabın startını verdik. Nehirde gondol keyfi’ sloganıyla başlattığımız projemiz sadece Geyve’ye değil Marmara Bölgesi’ne hizmet verecek şekilde tasarlandı. Projemizin ilk etabı nehrin bu bölümünün doğal taşlarla ıslahıydı. Şimdi ikinci etabı yani sosyal tesislerin yapımı için ilk kazma vuruldu. Bölge insanına nefes aldıracak, şehrimize katma değer katacak projemiz hayırlı olsun. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Huzura ve hizmete devam” dedi.