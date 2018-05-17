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17 Mayıs 2018 22:42

Nehre düşen 2 kişiden biri bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Mudurnu Çayı’na düşen Emrullah Şimşek’in cansız bedeni bulundu.

Nehre düşen 2 kişiden biri bulundu

17 Mayıs 2018 22:42

Selami Torunoğlu için arama çalışmaları hala devam ediyor.


Sarıboğaz mevkiinde arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için Sakarya Nehri ve Mudurnu Çayı’nın kesiştiği noktada Emrullah Şimşek ve Selami Torunoğlu nehre düşmüş ve olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Emrullah Şimşek’in cansız bedenine Soğuksu mevkiinde ulaşıldı. Cansız bedene ulaşılması sonrasında acılı haber ailesine verildi. Çayda kaybolan Selami Torunoğlu için arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.




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