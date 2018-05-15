Nehre düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde Sakarya Nehri’yle Mudurnu Çayı’nın birleştiği noktada balık tutmaya çalışan Selami Torunoğlu (34) ile Emrullah Şimşek’in (24) nehre düşmesi sonucu suda kaybolmuştu. Olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlatmıştı. Arama çalışmalarının ikinci gününde ise; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (SAKDER)’den oluşan 47 kişilik ekip, 2 adet zodyak bot eşliğinde iki kişinin suya düştüğü mevcut noktadan 4 kilometre aşağıya doğru kıyı arama-tarama faaliyetini gerçekleştirdi.

Öte yandan, kayıp iki kişinin aile ve yakınları yapılan arama çalışmalarını kıyıdan takip ediyor. Ekiplerce bugün gerçekleştirilen arama çalışmalarının sonlandırıldığı ve yarın sabah 08.30 itibari ile çalışmalara tekrardan başlanılacağı öğrenildi.