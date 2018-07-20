Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amaç 2023 yılına kadar 50 milyon alabalık yavrusunu orman içi sulara ulaştırmak" dedi.

Ülke iç sularında 368 balık türü yaşadığı yetkililerce açıklandı. 2014 yılında Sakarya’nın Sapanca ilçesinden geçen Akçay Deresinde yakalanan kırmızı benekli alabalığı alan yetkililer, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi ve Araştırma Birimine getirerek burada kültür koşullarına adaptasyonu sağladıktan sonra yumurta ve yavru alımı başlattı. Ekipler üremesi yapılan kırmızı benekli alabalıklardan 7 bin 500 tanesini Akçay Deresine bıraktı.

"Çünkü bu tür tehdit altında olan bir tür"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün 4 yıllık bir emeğin ürüne dönüştüğü bir gün. Yaklaşık 2014 yılında yani 4 sene önce bu balıkları doğadan yakalamıştık ve bugün tekrardan ait oldukları yere, doğaya salıyoruz. Tabi çok önemli bir tür, ülkemizde 300’ü aşkın tatlı su balığı türü var. Bunlardan önemli bir kısmı şuanda tehdit altında. Bunlardan bir tanesi de doğaya saldığımız kırmızı benekli alabalıklar da bu türlerden bir tanesi. Ben büyük emeklerle buraya geldiğimizi düşünüyorum. Bunun için biz burada bugün tören yapıyoruz ama asıl bundan sonrası çok önemli. Çünkü bu tür tehdit altında olan bir tür. Yakalanması, avlanması ve ticareti yasak. Hepimizin önemsemesi lazım. Buraya belki sırf bu balığı görebilmek için gelenler olacak. Bu türü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi” dedi.

"Önemli bir proje"

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş yaptığı açıklamada, “Bölgemizde tatlı su kaynakları bol olduğu için, bölgemiz açısından çok büyük bir zenginlik olan bu balık türünün yeniden popülasyonu açısından önemli bir proje. SASKİ olarak bize düşen bu bölgede ki geliştirdiğimiz su yapılarını bu balıkların yaşam standartlarına göre dizayn etmek. Biz inşallah kurumsal olarak bu sorumluluğu taşıyacağız ve bu sorumluluğa göre hareket edeceğiz. Aynı zamanda bölgede bu balıkların avlanması, ticaretiyle ilgili olarak, balıkların korunmasıyla ilgili olarak üzerimize düşen sorumlulukları inşallah yerine getireceğiz” diye konuştu.

"Salınan alabalık sayısında 15 milyonu aştık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, “Orman içi suların balıklandırma projesi genel müdürlük olarak 2010 yılından sonra hızlandı ve bugün Türkiye’de ilk önce Trabzon Maçka’da üretim istasyonu ile başladık. Daha sonra Abant ve Mersin’de üretim istasyonları kuruldu. Burası 4’üncü ayağı üretim istasyonu noktası olarak. Amaç 2023 yılına kadar 50 milyon alabalık yavrusunu orman içi sulara ulaştırmaktı. Şuan 15 milyonu aştık salınan alabalık olarak. Burada ki hedefimiz nesli tükenmekte olan veya popülasyonları azalan orman içi sularda ki balık popülasyonlarını artırmak. Ve özellikle de amatör olta balıkçılığına zemin oluşturmaktı. Bu konuda da ciddi yol kat edildi” derken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Devrim Memiş ise yaptığı açıklamada, “Bugün yaptığımız balıklandırma faaliyeti yetiştiricilik alanının bir faaliyeti aynı zamanda. Akçay Deresi’nde 100 ila 200 gram arasında birkaç balığı Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi ve Araştırma Birimi’nde büyüttük. Yaklaşık bu balıklar 2-3 yaşından sonra yumurta verme, olgunlaşma yaşına geliyorlar. 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda bu yıl ürettik. 6 aylık bir çalışma şuanda balıklar 15 gram civarında ortalama. Ve aldığımız dereye aynı noktaya bırakıyoruz. Amacımız; azalan stokları, nesli tehlike altında olan bu türü yetiştiricilik yoluyla tekrar aynı noktada çoğaltmak. Tabi çoğaltmak yetmiyor, izlemek gerekiyor. Bu nedenle Milli Parklar ile beraber balıkları gözle görülür bir şekilde markaladık. Avcılığını yapanlar, balığa derede rastlayanlar bu markaları kolay görecek. Bunları bizlere bildirmesi, nerede yakaladığını haber vermesi çok önemli. Böylelikle biz ayrıca, mevsimlik takip edeceğiz. Beslenme alanlarını, büyüme hızını, nerelerde bulunuyor, dere içerisinde hangi noktalara kadar ulaşabiliyor konularını takip etmemiz gerekiyor. Daha sonra yumurtlama zamanına ne kadar zaman sonra ulaşacak ve orada yerleşecek esas amacımız bu. Bizim dereye bıraktığımız balık burada yumurtlamalı çünkü ana yeri burası, bunu takip edeceğiz. Kırmızı beneklilerin gelecek nesillere aktarılması gerekiyor, bu güzelliği sadece bizler değil gelecek neslin de görmesi lazım. 7 bin 500 adet balığı bugün bırakıyoruz, 7 bin 500 adet balığı da sonbahar ayında bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından yetkililer 7 bin 500 kırmızı benekli alabalığı dereye bıraktı.