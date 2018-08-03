Ney’e gönül verenler SAMEK’te buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen SAMEK’lerde yaz kursları devam ediyor. SAMEK’te Ney kursunda bir araya gelen öğrenciler, yeni eserler çalabilmek, kendilerini geliştirebilmek için Ney’lerini üflüyor. Kurslarda öğrencilerle buluşan Neyzen Yunus Uray, “SAMEK yaz kurslarında yaşları biraz daha genç arkadaşlarımızla birlikte 6 haftalık ders kapsamında ilk olarak çaldığımız enstrümanın ne olduğunu tanıdık. Ardından Ney ile çalınabilen en kolay eserlerden başlayarak bu enstrümana olan sevgilerini ve müzik kalitelerini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Kurslarımız süresince 2-3 parçayı çalabilecek duruma gelecek ve kurs bitiminde başarılı başlangıçlar yapmalarına olanak sağlayacak. Öğrencilerimizin Ney’e gönül vererek çalışmalarına devam ettikleri takdirde güzel eserler üretebileceklerine inancım tam” dedi.