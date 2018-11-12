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Nurettin Subaşı, Arifiye Belediye Başkanı aday adayı oldu

Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir Nurettin Subaşı, aday adaylığı başvuru formunu AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığına vererek Arifiye Belediye Başkanı aday adayı oldu.


Arifiye AK Parti İlçe Başkanı Ali Başar'a aday adaylık başvuru formunu teslim eden Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir Nurettin Subaşı, Arifiye Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Subaşı, başvuru formunu teslim ettiği esnada yaptığı açıklamada Arifiye ilçesine hizmet için göreve talip olduğunu söyledi. Subaşı, "AK Parti'de hizmet bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan millete hizmete devam eder. Bizde bu kutlu davada görev almak, Arifiye ilçemize hizmet edebilmek için göreve talibiz. Başvurumuz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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