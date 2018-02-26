Öğrenci servisi ile panelvan çarpıştı: 4’ü öğrenci, 6 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 54 S 1984 plakalı öğrenci servisi Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulunda okuyan öğrencileri aldıktan sonra Bahar Sokak istikametine dönmek istedi. Bu esnada A.A.Ç., idaresindeki 54 BF 202 plakalı panelvan öğrenci servisine yandan çarptı. Çarpışma etkisiyle panelvan araç kullanılamaz hale gelirken serviste de maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kaza sonrasında yaralanan 4’ü öğrenci olmak üzere toplam 6 kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Meydana gelen trafik kazası sonrası trafik kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çekici yardımıyla araçlar yol kenarına kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.