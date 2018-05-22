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22 Mayıs 2018 12:36

Öğrenci velileri yıkılan okullarını geri istiyor

Sakarya’nın Erenler ilçesindeki Küpçüler İlköğretim Okulu’nun yıkılıp öğrencilerin de başka okullara gitmesine veliler tepki gösterdi.

Öğrenci velileri yıkılan okullarını geri istiyor

22 Mayıs 2018 12:36


Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde bulunan 10 yıllık Küpçüler İlköğretim Okulu, yaklaşık 1 yıl önce eğitim için yetersiz kaldığı sebebiyle yıkıldı. Öğrenci velileri, okullarının yeniden yapılmasını istedi. Yıkılan okul bahçesine gelen veliler yetkililere seslendi.



“Bu konuda çok şikayetçiyiz”


Yıkılan okul sonrası çocuklarının perişan olduklarını dile getiren öğrenci velisi Kenan Bak yaptığı açıklamada, "Okulumuzda verilen söz belirtilen tarih olan 2 ay içinde yerine getirilmedi. 11 ay oldu bir kazma dahi vurulmadı. İhaleler yapıldı ihaleler bozuldu ve tekrar yapıldı. Bize söylenen iki ay içinde yapılacak. Çocuklarımız şu anda uzak bir okula gidiyor. Perişan bir haldeler biz de bu okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Burası Küpçüler İlköğretim Okulu, yaklaşık 10 yıllık bir okul. Prefabrikasyondu okul bazı sıkıntıları vardı. Yağmur, su alıyordu. Yıkılıp yapılması iyi olandı. Müdürlerimiz ve velilerimiz böyle bir kara aldı ama Milli Eğitim’den bu konuda çok şikayetçiyiz. Milli Eğitim verdiği sözleri tutmadı. Şu anda öğrenciler diğer okullarda. Ara yoldan geçiyor öğrenciler, kaza olabilir ana yol orası. Yaşamadık ama yaşayabiliriz. Bir an önce resmi okulun yapılmasını istiyoruz. Şu anda çocuklarımızın canındna endişe ediyoruz. Bir sıkıntı gelebilir başlarına” dedi.



“Herkesin bir el atmasını istiyoruz”


Sevda Uzunoğlu ise yaptığı açıklamada, “İlk başta ben kendi aracımla çocuklarımı götürüp getiriyordum. Benim küçük çocuğum var 2 yaşında. Ben bu rezilliği kış boyunca çektim. Servise vermek zorunda kaldık. Çok büyük bir sıkıntıdayız. Öğretmenimizin toplantı salonuna vermişler. Çocuklarımıza eğitim istiyoruz. Güzel bir okul ve gelecek istiyoruz. Zor durumdayız herkesin bir el atmasını istiyoruz. Buradan Milli Eğitim Müdürümüz ve valimize sesleniyoruz. Bize yardım edin sıkıntıdayız” diye konuştu.




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