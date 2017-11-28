Öğrenciler büyük gönülleriyle kedi evi yaptılar

Sakarya’nın Karasu İlçesinde bulunan İnönü İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri bir projeye imza atarak taktir kazandı. Öğrenciler ‘Değerlerimiz okulumuzda yaşıyor’ projesi kapsamında ilçe merkezinde bulunan 6 mahalleye 9 kedi evi yaptırdı. İnönü İlkokulu 4-D sınıf öğretmeni Lale Aytaçoğlu, “Değerler eğitimine okul olarak 3 senedir yürütüyoruz. Biz bu sene merhamet sınıfı olarak projede görev aldık. Velilerimiz ile birlikte kedi evi projesini hazırlamak istedik. Böylelikle 27 çocuğa 27 yuva olmak üzere 9 tane kedi evimizi yaptırdık. Velilerimizin bu projeye katkısı çok oldu” dedi.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Yaklaşık 3 yıldır değerlerimiz okulda yaşıyor adlı proje yürütüyoruz. Ve her sınıfımızın değer ismi var. 4-D sınıfının ismi de merhamet. Sıradan değerli projeleri panolarda oluşmasını pek istemiyorduk. Çok yüzeysel kalıyor ve hiç faydası olmuyordu öğrenciye. Farkındalık oluşsun. Okulumuzda, ilçemizde farkındalık oluşturalım dedik. Güzel bir etkinlik çıktı ortaya proje doğrultusunda. Velilerimizin katkılarıyla güzel bir proje çıktı ortaya. Okuluzda farkındalık oluşturuduk. İnşallah ilçemizde de oluşur” diye konuştu.