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18 Temmuz 2018 13:13

Öğrenciler ‘Tarımda bitki ıslahı ve tarımsal inovasyon bilinci’ konferansına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahı ve Tarımsal İnovasyon Bilinci’ projesi kapsamında yaz kursu öğrencileri konferansa katıldı.

Öğrenciler ‘Tarımda bitki ıslahı ve tarımsal inovasyon bilinci’ konferansına katıldı

18 Temmuz 2018 13:13


Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı tarafından öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen programda Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, Ziraat Mühendisi Dr. Rahime Cengiz ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı yaptığı açıklamada, “Bu proje ile gençlerimizin bitkilerin biyolojisi, gelişen ıslah tekniklerinin ve Ar-Ge bilinçlerinin oluşmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede bitki ve tarım konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca proje kapsamında burada bulunan öğrencilerimiz bitki gelişimini yakından inceleme fırsatı elde edecekler. Öğrencilerimizin tarlalarda yapacağımız incelemeler neticesinde tarm konusunda bilinçlenip gelecekte tecrübe kazanacaklarına inanıyoruz” dedi.


Öğrenciler; programlarının devamında tarlada incelemelerde bulundu. Mısır üretimini yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, burada yetiştirilmiş mısırların da tadına baktı. Projede Ekim ayında yapılacak hasadın ardından Sosyal Gelişim Merkezi’nde öğrencilerle şenlik yapılacak.




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