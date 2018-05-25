Öğrenciler trafik bilinci kazanıyor

Trafikte Farkındalık Hareketi kapsamında gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde, öğrencilere trafikle ilgili bilgiler veriliyor, hazırlanan materyal ve broşürlerle öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda eğitim öğretim döneminin son adresi Sapanca İlköğretim Okulu oldu. Öğrencilere hediyeler takdim edildi, trafikle ilgili bilgiler verildi. Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “Şehir Paylaşmaktır’ sloganı ile başlattığımız Trafikte Farkındalık Hareketinin bir başlığını da okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sunacağımız eğitimler oluşturuyordu. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Hediyelerimizi, bilgilendirme broşürlerimizi hazırladık ve okullarımızda öğrencilerimizle buluştuk. Bu yıl son adresimizde Sapanca İlköğretim Okulu’ydu. Trafikle ilgili hazırladığımız ‘Tomurcuk Trafikte’ kitabını öğrencilerimize takdim ettik. Trafikte bilinç oluşturmak adına hazırladığımız renkli kitapçığın yanında bazı bilgiler de paylaştık. İnşallah yeni dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.