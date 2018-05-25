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25 Mayıs 2018 15:32

Öğrenciler trafik bilinci kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi tarafından ‘Şehir Paylaşmaktır’ sloganıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Öğrenciler trafik bilinci kazanıyor

25 Mayıs 2018 15:32


Trafikte Farkındalık Hareketi kapsamında gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde, öğrencilere trafikle ilgili bilgiler veriliyor, hazırlanan materyal ve broşürlerle öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda eğitim öğretim döneminin son adresi Sapanca İlköğretim Okulu oldu. Öğrencilere hediyeler takdim edildi, trafikle ilgili bilgiler verildi. Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “Şehir Paylaşmaktır’ sloganı ile başlattığımız Trafikte Farkındalık Hareketinin bir başlığını da okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sunacağımız eğitimler oluşturuyordu. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Hediyelerimizi, bilgilendirme broşürlerimizi hazırladık ve okullarımızda öğrencilerimizle buluştuk. Bu yıl son adresimizde Sapanca İlköğretim Okulu’ydu. Trafikle ilgili hazırladığımız ‘Tomurcuk Trafikte’ kitabını öğrencilerimize takdim ettik. Trafikte bilinç oluşturmak adına hazırladığımız renkli kitapçığın yanında bazı bilgiler de paylaştık. İnşallah yeni dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.




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