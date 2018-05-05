Öğrenciler velileriyle kitap okudu

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu 4-A sınıfı tarafından başlatılan ‘Ailecek Okuyorum’ projesi kapsamında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde öğrenciler velileriyle birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliğinde konuşan 4-A sınıfı öğretmeni Ayşe Çelebi, “Sene başında aldığımız karar ile sosyal sorumluluk projesiydi bu. Ailecek okuyorum sosyal sorumluluk projesi. Amaç burada kitap okumaya dikkat çekmek. Ailelerin, çocukların bir ömür boyu kitap okumayı önemsemeleri. Günümüz bilim ve eğitim dünyası. Günümüzde kitap okumak çok önemlidir. Geleceği gören vizyonyu olan öğrenciler yetiştirmek hedefimiz. Burada 24 öğrencimiz var. Etkinlik kapsamında öğrenci yanında 3 kişi ile katılacak. Katılım güzel şuanda süre bitmedi daha da katılım olacak” dedi.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenci Ahmet Tarık Yiğit ise yaptığı açıklamada, “Kitap okumak beni mutlu ediyor. Boş vakitlerimde kitap okumayı seviyorum. Annem ve babamla sürekli kitap okumak istiyorum. Aileler çocuklarına kitap okumanın güzel bir şey olduğunu öğretmelidir” diye konuştu.

Kitap okuma etkinliği yaklaşık 1 saat sürdü.