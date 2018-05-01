Öğrenciler yaylaya çıkarak doyasıya eğlendiler

Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Kültür ve Sanat Platformu ile Dikmen Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ’Kampüs Yaylada’ etkinliğinin üçüncüsü öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Kampüs Yaylada etkinliğinde öğrenciler doğal güzelliklerin içerisinde piknik ve şenlik havasında eğlenerek stres atarken, etkinlikte doğa yürüyüşleri, çuval yarışı ve halat çekme yarışları yapıldı. Havanın güzel olması nedeniyle bölge halkı da etkinliğe destek verdi.

"Herkes çok seviyor böyle etkinlikleri"

Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Kültür ve Sanat Platformu ile birlikte organize edilen etkinliğe 300 öğrencinin katıldığını belirtti. Ayvaz, " Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bu şekilde etkinlik yapmaya yerleri yok. Bizimde burası Dikmen yaylamız 1725 rakımdadır. Burası doğayla ile iç içe. Tam bir yayla havası var. Hendek MYO dekanı ile görüştük. Onlarda böyle bir etkinlik yapmamıza izin verdiler. Öğrencilerimizi buraya çıkardık. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Bu yıl ki etkinliğin adı ’Kampüs Yaylada’ sloganıyla etkinliğimiz başladı. Dikmen Mahallesi böyle etkinliklerden çok memnun. Kendileri de katılıyor. Herkes çok seviyor böyle etkinlikleri" dedi.

Hendek MYO okuyan Şule Kantarcıoğlu ise yaptığu açıklamada, "Adapazarı daha sıcak ve dikmen yaylası daha güzel serin. Burası yüksek kesim olduğu için tam bir yayla havası var. Bizler burayı çok beğendik. Açık bir alan. Etkinlik çok güzel oldu. Çok beğendik. Eğlendik buradaki etkinlikte" diye konuştu.