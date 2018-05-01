Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 14:32

Öğrenciler yaylaya çıkarak doyasıya eğlendiler

Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler Dikmen Yaylasında gönüllerince eğlenerek stres attı.

Öğrenciler yaylaya çıkarak doyasıya eğlendiler

01 Mayıs 2018 14:32


Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Kültür ve Sanat Platformu ile Dikmen Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ’Kampüs Yaylada’ etkinliğinin üçüncüsü öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Kampüs Yaylada etkinliğinde öğrenciler doğal güzelliklerin içerisinde piknik ve şenlik havasında eğlenerek stres atarken, etkinlikte doğa yürüyüşleri, çuval yarışı ve halat çekme yarışları yapıldı. Havanın güzel olması nedeniyle bölge halkı da etkinliğe destek verdi.



"Herkes çok seviyor böyle etkinlikleri"


Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Kültür ve Sanat Platformu ile birlikte organize edilen etkinliğe 300 öğrencinin katıldığını belirtti. Ayvaz, " Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bu şekilde etkinlik yapmaya yerleri yok. Bizimde burası Dikmen yaylamız 1725 rakımdadır. Burası doğayla ile iç içe. Tam bir yayla havası var. Hendek MYO dekanı ile görüştük. Onlarda böyle bir etkinlik yapmamıza izin verdiler. Öğrencilerimizi buraya çıkardık. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Bu yıl ki etkinliğin adı ’Kampüs Yaylada’ sloganıyla etkinliğimiz başladı. Dikmen Mahallesi böyle etkinliklerden çok memnun. Kendileri de katılıyor. Herkes çok seviyor böyle etkinlikleri" dedi.


Hendek MYO okuyan Şule Kantarcıoğlu ise yaptığu açıklamada, "Adapazarı daha sıcak ve dikmen yaylası daha güzel serin. Burası yüksek kesim olduğu için tam bir yayla havası var. Bizler burayı çok beğendik. Açık bir alan. Etkinlik çok güzel oldu. Çok beğendik. Eğlendik buradaki etkinlikte" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
25
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç