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30 Kasım 2017 15:45

Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Ahmet Akkoç Ortaokulu ve Aykut Yiğit Ortaokulu öğrencilerine zabıta ve görevleri hakkında eğitim verildi.

Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler

30 Kasım 2017 15:45


Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Emrah Boyalı ve Ömer Öz, okullarda başlatılan “Zabıtayı Tanıyalım” etkinliği kapsamında Ahmet Akkoç Ortaokulu ve Aykut Yiğit Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Slayt gösterimi ve soru cevap şeklinde süren eğitimlerde, zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Bu güne kadar toplam bin 200 öğrenciye verilen eğitimlerde Zabıtanın görev alanında bulunan çevre bilinci, şehir içi trafik, pazaryerleri ve fırın denetimleri gibi birçok konuda öğrenciler bilgilendirildi.


Eğitim sonunda Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından çocuklara hediye paketleri verildi.




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