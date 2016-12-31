Öğrencilerden Halep’teki çocuklara anlamlı yardım

Sakarya’da Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, Halep’te kendi yaşıtlarındaki arkadaşlarına soğuktan üşümesinler diye yaptıkları kışlık giysileri gönderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde çeşitli kurslarda eğitim gören yaşları 10 ila 12 arasında değişen öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan ‘Bir Yürekte Sen Isıt’ projesine ‘Kardeşim Üşümesin’ adı altında Halep’te kendi yaşıtları olan çocuklar için kendi elleriyle yaptıkları kışlık giysileri paketleyerek gönderdi.

Anlamlı yardımın sonrasında dünyaya barış mesajı veren öğrenciler, “Biz ülkelerini, şehirlerini terk etmek zorunda kalan arkadaşlarımıza, onların yanında olduğumuzu, onları ülkemizde misafir etmekten mutlu olduğumuzu söylemek isteriz. 2017 yılı savaşların olmadığı, hiçbir çocuğun ölmediği, kimsenin evini, şehrini terk etmek zorunda kalmadığı, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Başta mülteci arkadaşlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarını kucaklıyoruz” dediler.

Öğrencilerin el emeği olan ve bazıları biriktirdikleri paralarla alınan kışlık bere, atkı ve kışlık giysiler rengarenk paketler halinde Halep’e gönderilmek üzere araca yüklendi.