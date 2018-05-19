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19 Mayıs 2018 14:44

Öğrencilerden temel sanat eğitimi sergisi

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, çalışmalarını sergiledi.

Öğrencilerden temel sanat eğitimi sergisi

19 Mayıs 2018 14:44


Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi dersi kapsamında hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi, STMF’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğr. Gör. Tuba Marmara’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü ders kapsamında açılan ve birinci sınıf öğrencilerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca ürettiği çalışmalardan oluşan serginin açılışına öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı. Sanat eğitiminin temelini oluşturan nokta, çizgi, form, ışık, leke, renk, doku gibi konuların gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlandığı ve iki ile üç boyutlu ürünlere dönüştürüldüğü sergi, 1 Haziran Cuma gününe kadar STMF ikinci kat koridorunda ziyarete açık olacak.




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