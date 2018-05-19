Öğrencilerden temel sanat eğitimi sergisi

Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi dersi kapsamında hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi, STMF’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğr. Gör. Tuba Marmara’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü ders kapsamında açılan ve birinci sınıf öğrencilerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca ürettiği çalışmalardan oluşan serginin açılışına öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı. Sanat eğitiminin temelini oluşturan nokta, çizgi, form, ışık, leke, renk, doku gibi konuların gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlandığı ve iki ile üç boyutlu ürünlere dönüştürüldüğü sergi, 1 Haziran Cuma gününe kadar STMF ikinci kat koridorunda ziyarete açık olacak.