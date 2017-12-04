Öğrencilere ‘Bilinçli su kullanımı’ eğimleri devam ediyor

Eğitim kapsamında öğrencilere atıksuların arıtılması ile kirlilik ve yanlış kullanım gibi nedenlerle her geçen gün tükenen su kaynaklarının korunması konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda tüm öğrenciler ‘su müfettişi’ ilan edilirken, küçük müfettişlere SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları hediye edildi. Gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Feyzi Altun, “Tükenmekte olan yaşam kaynaklarımızdan içmesuyunun, korunup çoğaltılabilir hale gelmesinde tasarrufun büyük önemi var. Bu önemi de çocuklara aktarmakta birinci görev biz eğitimcilere düşüyor. Ama bu gibi etkinliklerle elinden gelen herkesin bir şeyler yapması çok daha faydalı. Suya karşı herkesin bir sorumluluğu var. Bu proje sayesinde de SASKİ üzerine düşeni yapmış oldu. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir SASKİ geleneği”

Müdür Yardımcısı Tekin Özcan, “Bu gibi eğitimlerin kesinlikle verilmeli. Eğitimin SASKİ gibi alanında uzman bir kurum tarafından verilmesi de ayrıca güzel oldu. Bizler eğitimci de olsak her konuda uzman olma şansımız yok. Su tasarrufu konusunun önemi gün geçtikçe daha da artıyor. SASKİ tarafından bir gelenek haline getirilmiş olan bu eğitimlerin, ilerleyen dönemlerde de devam etmesini temenni ediyorum. Eğitim sadece eğitimcilere bırakılmamalı. Birçok kurumda alanında uzman birçok eğitimci var. SASKİ diğer kurumlara bu şekilde çok güzel örnek oluyor. Umarız devamı da artarak gelir” diye konuştu.

“Çocukların dikkatini çekiyor”

SASKİ tarafından verilen eğitimi çok yerinde ve doğru bulduğunu belirten Türkçe Öğretmeni Sibel Yazıcı, “Özellikle dışarıdan gelen bu çalışmalar, çocuklarımızın dikkatini çok daha fazla çekiyor. Okul içerisinde tasarrufla ilgili yaptığımız vurguları destekler nitelikte bir sunum oldu. Çocukların bundan sonra daha dikkatli ve bilinçli davranacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.