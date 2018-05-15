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15 Mayıs 2018 12:52

Öğrencilerin hazırladığı eserler beğeni topladı

İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladıkları eserler beğeni topladı.

Öğrencilerin hazırladığı eserler beğeni topladı

15 Mayıs 2018 12:52


İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde TÜBİTAK Bilim fuarı öğretmenlerin ve öğrencilerin özverili çalışmasıyla okul bahçesinde gerçekleşti. Öğretmen ve öğrencilerin bir sene boyunca hazırlamış oldukları el emeği göz nuru ürünleri okulun bahçesinde açılan stantlarda sergiledi. Fuar’da ise en çok ilgiyi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı bölümü öğrencilerinin yaptığı eserler gördü. Mobilya Bölüm Öğretmeni Nail Tıknaz ve Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölüm Şefi Tayfun Serbes başta olmak üzere öğrencilerle birlikte bir sene boyunca kullanımdan düşen sıraları değerlendirerek 5 bin 400 parça ile sıra yapması katılanlar tarafından çok beğenildi.




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