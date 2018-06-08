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08 Haziran 2018 16:39

Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mehmet Demir İlkokulunda yapılan törende Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ile birlikte öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

08 Haziran 2018 16:39


Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel’in de katıldığı törende öğrenci velileri de hazır bulundu. Karne töreninde konuşan Başkan Alemdar, gerçek başarının mutlu çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade ederek, “Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Aldığınız notların hepsi iyi olmayabilir kırık olanlar birer işaret. Hangi derslere biraz daha özenli çalışmamızı gösteren işaretlerdir. Bunun için üzülmeyeceğiz. Biraz daha fazla çalışacağız. Çalışınca her türlü zorluğun üstesinden geldiğimizi de görmüş olacağız.” dedi.


Tatil günlerini verimli değerlendirmeleri konusunda tüm öğrencileri Serdivan Yaz Okullarına beklediklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Belediyemizin Yaz Okulları’nın kapısı tüm öğrencilerimize açıktır. Yaz tatilinizi kaliteli bir şekilde değerlendirmek, yüzmeden basketbola, sporun çeşitli branşlarında eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizin Belediyemize başvurmaları yeterli olacaktır. Bu vesile ile bir kez daha, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum” diye konuştu.




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