Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden Öğretim Üyesi Murat Ertürk'ün ikinci kişisel sergisi açıldı.

Öğretim Üyesi Murat Ertürk'ün ikinci kişisel sergisi 22 Ekim Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Antre Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi'nin açılışına Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi H. Arda Oskay, Dr. Öğr. Üyesi Z. Canan Bayer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ertürk'ün 2016 yılından bu yana sosyal konularda tasarladığı ve Moskova Altın Arı Grafik Tasarım Bienali, MadridGrfica, Ekvator Afiş Bienali, 4. Asya Grafik Tasarım Bienali gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen tasarım etkinliklerine seçilen afişlerinin yer aldığı sergi, 5 Kasım 2018 tarihine kadar açık ve ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.