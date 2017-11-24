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24 Kasım 2017 13:30

Öğretmenler gününe özel konser

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu tarafından gerçekleştirilen öğretmenler gününe özel konser izleyenlerden tam not aldı.

Öğretmenler gününe özel konser

24 Kasım 2017 13:30


Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser, Yrd. Doç. Dr. Sertan Demir yönetimindeki Erenler ilçesindeki öğretmenlerinden oluşuyor. 17’si bayan ve 11 Erkek koristin yer aldığı Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu Konseri izleyenlerden tam not aldı.


Konser öncesi bir konuşma yapan Erenler İlçe Müdürü Koray Oktay Özten, desteklerinden ötürü ilçe kaymakamı Salih Karabulut’a, özverili çalışmalarından dolayı Şef Yrd. Doç. Dr. Sertan Demir’e ve korist öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Koro, Karadeniz, Rumeli, Doğu Anadolu ve Ege yörelerine ait türkülerini söylerken sergilenen aynı yörelere ait halk oyunları gösterileri geceye büyük keyif kattı. Ekinli Ortaokulu Müdürü Murat Güdek’in solo olarak sergilediği ‘Yağar Yağmur Zeybeği’ ile sona erdi. Gecenin sonunda Kaymakam Salih Karabulut, Yrd. Doç. Dr. Sertan Demir’e çiçek ve plaket verdi.




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