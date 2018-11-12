Oktay Yıldırım, Adapazarı Belediye Başkanı aday adayı oldu

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş'a aday adaylık başvuru formunu teslim eden eski İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Oktay Yıldırım, Adapazarı Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yaklaşık 16-17 yıldır siyasetin içindeyim. Bu süre içerisinde birçok görevde bulunduk. İlçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde görev yaptık. Belediye meclis üyeliği, İl Genel Meclis üyeliği ve en son ise İl Genel Meclis Başkanlığı görevini yapmak nasip oldu. 2014 yılında da yine Adapazarı Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştum. 5 yıl geçmiş aradan yine bugün Adapazarı Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatı için buradayız. Adapazarı ilçesi, Sakarya'da AK Parti siyasetinde önemli. Ve önemli siyasetçilerde çıkardı hem Sakarya hem de ülke siyasetine. Ben bundan sonra da Adapazarı ilçemizin Sakarya siyasetine önemli isimler kazandıracağına inanıyorum. Yerel yönetim tecrübemiz var. Yerel yönetimlere Adapazarı ilçemizde yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon, yeni bir anlayış getirebilmek için talibiz. 5 yıl önce yeni bir Adapazarı sloganıyla yola çıkmıştık. Hep birlike sloganımızı hayata geçireceğiz " dedi.