Okul geçişleri için farkındalık çalışması

Yeni yapılan çalışmayla okul geçitlerinde yer alan çizgileri kırmızı şeritle boyadıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, böylelikle araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Araç sürücülerinin kırmızı çizgili geçitlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Pistil, öğrencilerin geçişleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabileceklerini ifade etti. Pistil, “Yeni bir eğitim öğretim dönemine daha sayılı günler kaldı. Öğrencilerimizin okul giriş-çıkışlarında trafiğin olduğu alanlarda karşıdan karşıya geçerken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan hızlı giden araçların yavaşlatılması konusunda kasis talepleri alıyoruz. Şehrimizde de kasis sayısı oldukça fazla. Kasisler ambulans ve itfaiye araçları için sorun olmasının yanında, vatandaşlarımızdan da kaldırılması yönünde taleplerle karşılaşabiliyoruz. Bu noktada yeni bir uygulamayı hayata geçirerek okul geçitlerinde yer alan çizgileri kırmızıya çeviriyoruz. Böylelikle çizgilerimiz hem daha belirgin olacak hem de araç sürücülerimizde farkındalık oluşacak. Öğrencilerimiz de daha sağlıklı geçiş imkanına kavuşacak” dedi.