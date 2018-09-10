İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul geçişleri için farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.


Yeni yapılan çalışmayla okul geçitlerinde yer alan çizgileri kırmızı şeritle boyadıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, böylelikle araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Araç sürücülerinin kırmızı çizgili geçitlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Pistil, öğrencilerin geçişleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabileceklerini ifade etti. Pistil, “Yeni bir eğitim öğretim dönemine daha sayılı günler kaldı. Öğrencilerimizin okul giriş-çıkışlarında trafiğin olduğu alanlarda karşıdan karşıya geçerken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan hızlı giden araçların yavaşlatılması konusunda kasis talepleri alıyoruz. Şehrimizde de kasis sayısı oldukça fazla. Kasisler ambulans ve itfaiye araçları için sorun olmasının yanında, vatandaşlarımızdan da kaldırılması yönünde taleplerle karşılaşabiliyoruz. Bu noktada yeni bir uygulamayı hayata geçirerek okul geçitlerinde yer alan çizgileri kırmızıya çeviriyoruz. Böylelikle çizgilerimiz hem daha belirgin olacak hem de araç sürücülerimizde farkındalık oluşacak. Öğrencilerimiz de daha sağlıklı geçiş imkanına kavuşacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.