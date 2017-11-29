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29 Kasım 2017 23:02

Okul servisine binmek isterken araç çarptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde servis aracına binmek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Okul servisine binmek isterken araç çarptı

29 Kasım 2017 23:02


Kaza, 2 gün önce Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi Tekeler Mahallesi mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ebrar K. Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi’ne gitmek için evden çıktı. Kendisini bekleyen okul servisine binmek için yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza G.S. idaresindeki araç çarptı. Ebrar K. ağır yaralanırken, araç sürücüsü hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan genç kız ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki gündür yaşam mücadelesi veren genç kızın ailesi, sevenleri ve arkadaşları Ebrar K.’nın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için dua ediyor.


Kaza sonrası araç sürücüsü G.S. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.




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