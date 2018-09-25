Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen ‘Okula Uyum Süreci' seminerleri tamamlandı.

Sosyal Gelişim Merkezlerinde Aile Danışmanı Psikolog Semiha Özgür Sezer, öğrencilerin okula uyum süreçlerine ilişkin velilere ayrıntılı bilgiler verdi. Sezer, öğrencilerin okula hazır olması uyum konusunda ilk kriter olduğunu belirtti. Semiha Özgür Sezer, “Anaokuluna başlayan çocuklar ebeveynlerinden ayrılmak konusunda bağımlılık problemi yaşarken; ilkokula yeni başlayan çocuk ise yeni insanlarla tanışma, yeni ortam ve yeni bir işleyişten ötürü kaygı duyar. Okulla ilgili değerlendirmelerde olumsuzluk söz konusuysa genel olarak alt nedenleri arasında; kıskançlık, anneden ayrılma, bağımlılık, uzaklık, öğretmen ve ortam ile özdeşim kuramamasını sayabiliriz” dedi.

Sezer, “Çocuklar ailelerinden gördüklerini alır. Dolayısıyla aile kaygılıysa çocukta kaygılı olur. Tüm öğrenim hayatında etkili olan 1'inci sınıf özellikle bazı alışkanlıkların kazanılması için önemlidir. Sorumluluk kazandırma, ödev bilinci, ders çalışma alışkanlıklarının kazanıldığı bu dönemde; öğrenci okuldan geldikten sonra 20 dakika dinlenip ödevlerini tamamlamalıdır. Beyni yoran, teknoloji ve oyun etkinliklerinden sonra ders yapılmaz. Performansı düşürür. Programa uygun olarak hareket edilmeli” diye konuştu.

Velileri karşılaşacakları her sorunda sabırlı davranarak gelişim özelliklerini göz önünde tutmaları konusunda uyaran Sezer, “Çocuklara sorumluluk kazandırmada motivasyon için ilk ihtiyaç duyulan şey onaydır. Rol model olmanın da sorumluluk kazandırmada önemli yeri olduğu gibi, aile büyüklerinin de çocukları ders yaparken kendi sorumluluklarıyla meşgul olması etkili bir yöntemdir. Veliler karşılaşacakları her sorunda sabırlı davranarak gelişim özelliklerini göz önünde tutmalılar. Talimat dolu eğitim değil, somut ve ulaşılabilir hedef anlamı kolaylaştırır. Çocuğun okula uyum sürecinin zorlaştırmamaları için öğretmenin ve okulun olumlu yanları pekiştirilmelidir. İki haftadan uzun süren uyum sorunlarında mutlaka uzmanlardan destek alınmalıdır. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.