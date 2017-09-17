Okula Uyum Süreci’ni hızlandıran öneriler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aile Danışma Birimi okula yeni başlayan çocukların ailelerine yönelik ‘Okula Uyum Süreci’ başlıklı seminer düzenledi. Ebeveynlerin ve öğrencilerin okul heyecanını paylaşmak, kaygılarını gidermek ve yol gösterebilmek amacıyla düzenlenen seminere SGM Aile Danışmanı Semiha Özgür Sezer konuşmacı olarak katıldı.

Sezer konuşmasında çocuklara sorumluluk kazandırma, okul fobisi, okul kaygısı konularına dikkat çekti. Okul çağına gelmiş çocukların özelliklerine değinen Semiha Özgür Sezer, “Uyum sürecinde çocuğun ‘öğrenmeye’ karşı tutumu oldukça önemlidir. Başarısız geçen anaokulu ve ilkokul birinci sınıf deneyimleri çocuklarımızın öğrenim hayatının devamında olumsuz etkiler bırakıyor. Çocuklarımızı okula gönderirken okula gitmeye hazır olduklarına emin olmalıyız. Çocukların ince ve kaba motor gelişimi yeterli seviyede olmalı. Okul çağına gelmiş bir çocuğun 72 aylık olması gerekir. Beş, altı, yedi yaşlarında 3-4 ay bile çocuğun gelişimine çok etki eder. Çocuk okula erken başlarsa yeterli ince ve kaba motor becerilerine erişmemiş olduğundan problem yaşayabilir” dedi.

Semiha Özgür Sezer, “Annenin kaygısı çocuğa bulaşır. Annede kaygı durumu yoksa uyum süreci daha kolay atlatılacaktır. Aslında çocukta okula uyum süreci 4 yaşından itibaren başlar. Çocuklarımız 4 yaşında kreşe başlarlar ve ilk güvenli ayrılıklarını yaşarlar. Güvenli ayrılık; çocuğun anneden ilk ayrı kalma deneyimidir. Bu süreçte anaokuluna ya da birinci sınıfa başlayan çocuklara karşı söylem ve beden diline mutlaka dikkat etmelisiniz. Okulun olumlu yanlarını çocuklarınıza anlayacağı bir dille anlatın. Çünkü çocuklarımız sorumluluk sahibi olma, düzenli ve verimli ders çalışma gibi özeliklerini bu dönemde alışkanlık edinirler” şeklinde konuştu.

Sezer, “Maksimum 2 hafta içerisinde çocuklarımız okula uyum sürecini tamamlamalıdır. Eğer çocuğunuz bu iki haftalık süreci uzattıysa ortada mutlaka bir problem var demektir. Çocuğunuzun problem yaşamaması için okulların açıldığı ilk günden sonra çocuğunuzu ziyaret etmek amaçlı bile olsa okuluna gitmeyin. Ebeveynlik, çocuğa duygularını nasıl yöneteceğini öğretme koçluğudur. Çocuğunuz karşısında net ve kararlı durun. Çocuğunuza yaşıtların gibi okul hayatını yaşamalısın’ mesajı verin. Anneler size önerim; evlatlarınıza aşırı koruyucu olmayın. Gereksiz bağlanma yaratırsınız. Okula uyum sürecini sağlıklı atlatabilmek için öğretmenin çocuğunuz hakkındaki önerilerini ciddiye almayı sakın ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.