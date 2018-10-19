Okulda gaz kaçağı iddiası asılsız çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir okulda gaz kaçağı iddiasıyla yapılan incelemede gaz kaçağı iddiası asılsız çıktı. Erenler Kaymakamı Salih Karabulut okulda inceleme yapmasının ardından yaptığı açıklamada, Şuanda kayda değer herhangi bir olay yoktur” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesinde bir okulda gaz kaçağı iddia edilmiş, olay yerine sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir gaz kaçağını olmadığını belirledi. Daha sonra okulda incelemelerde bulunmak için Erenler Kaymakamı Salih Karabulut geldi. Karabulut inceleme sonrasında herhangi bir bulgunun olmadığını belirtti.

"Şuanda kayda değer herhangi bir olay yoktur"

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi manzara ortada. Birkaç öğrencimizin solunumda güçlük çektiği, bir gaz havası oluştuğu öğrencilerin, öğretmen arkadaşlarımızın bu durumdan etkilendiği ifade edildi. Bütün gördüğünüz gibi kurum ve kuruluşların yetkilileri buradalar. Her kurum ve kuruluş kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde olayı inceledi. Herhangi bir şeyin olmadığı herkes tarafından görüldü. Muhtemelen geçen bir araçtan sızan bir gaz öğrencilerimizin olumsuz etkilenmesine yol açtı diye değerlendiriyorum. Ekip burada, sağlık görevlisi arkadaşlarımız özellikle bekleyecekler, herhangi bir olumsuzluk yaşandığında müdahale etmek ve ilgili kurum ile kuruluşlara naklini sağlamak üzere burada mesai bitim saatine kadar bekleyecekler. Öğrencilerimizin de bu atmosfer içerisinde ders yapamayacakları gerekçesiyle okulun öğleden sonra tatil edilmesinde fayda gördük. Herhangi bir olumsuzluk yoktur, olacağını da düşünmüyorum. İlk etapta birkaç öğrencimiz olumsuz etkilenmiş. Hemen İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı görevli arkadaşlarımız, olumsuz etkilenen öğrencilerimizi ambulansa almak sür'ati ile müdahalede bulunmuştur. Şuanda kayda değer herhangi bir olay yoktur. Hastaneye kaldırılmış, müşahede altına alınmış herhangi bir öğretmen veya öğrenci bulunmamaktadır” dedi.